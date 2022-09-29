Москва, 29 сентября 2022, 07:07 — REGNUM Вероятность проведения референдумов в российских, а также в киевских и западных СМИ обсуждалась с первых недель специальной военной операции. Однако в предыдущие месяцы интерес к теме начал снижаться, рассказал корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
По данным соцопросов, доля тех. кто внимательно следит за происходящих на территории бывш. УССР с марта по август снизилась с 64 до 51%. Объявление частичной мобилизации, а также референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стали значимыми факторами, повышающими интерес аудитории к теме.
В связи с тем, что референдумы были давно ожидаемы, по мнению эксперта. воссоединение регионов с Россией по итогам голосования принципиально соотношение сил внутри российского общества не изменят.
Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией проходили с 23 по 27 сентября. По его итогам, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.
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