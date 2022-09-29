Москва, 29 сентября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Вероятность проведения референдумов в российских, а также в киевских и западных СМИ обсуждалась с первых недель специальной военной операции. Однако в предыдущие месяцы интерес к теме начал снижаться, рассказал корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

ИА REGNUM Итоги референдумов о воссоединении с Россией 28 сентября 2022

По данным соцопросов, доля тех. кто внимательно следит за происходящих на территории бывш. УССР с марта по август снизилась с 64 до 51%. Объявление частичной мобилизации, а также референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стали значимыми факторами, повышающими интерес аудитории к теме.

В связи с тем, что референдумы были давно ожидаемы, по мнению эксперта. воссоединение регионов с Россией по итогам голосования принципиально соотношение сил внутри российского общества не изменят.

Естественно, эти события являются позитивной новостью для лояльной властям аудитории. При этом проведение данных референдумов может добавить политических очков Кремлю в глазах протестных консерваторов — то есть, граждан, традиционно обвинявших власти в недостаточных, по их мнению, усилиях по интеграции ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей с Россией и недостаточно жестких подходах в рамках проведения спецоперации. Но стоит учитывать, что именно протестная часть консервативно-патриотической общественности быстрее всего негативно реагирует даже на слухи об активных действиях ВСУ или переговорах с представителями Киева. Поэтому настроения протестных консерваторов будут еще неоднократно меняться — от одобрения отдельных действий властей до резкой критики в их адрес. Михаил Нейжмаков

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией проходили с 23 по 27 сентября. По его итогам, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

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