Будапешт, , 07:06 — REGNUM Руководство ЕС заставляет членов Евросоюза вводить санкции на энергоносители, в связи с чем цены на энергию «взлетели до небес», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 сентября в ходе выступления перед согражданами.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, каждый гражданин ЕС оплачивает из своего кармана половину санкционной цены на топливо и электричество. Орбан отметил, что венгерское правительство одобрило инициативу фракции «Фидес» и запускает «национальную консультацию по вопросу санкций».

Премьер-министр призвал всех граждан Венгрии высказать свое мнение о санкциях в рамках этой консультации, тем самым «положив конец» росту цен на энергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не поддержит санкции против России, которые могут создать угрозу энергетической безопасности Венгрии.

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