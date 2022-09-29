Сысерть, Свердловская область, , 07:06 — REGNUM В Свердловской области площадь тления торфяника на территории Сысертского городского округа составляет уже 28 га. Об этом сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

Пожар Dave Hogg

Очаги находятся возле деревни Большое Седельниково. В проливке территории задействованы 152 человека и 24 единицы спецтехники. Ежесуточно из водоёма туда перекачивают более 5 тысяч кубических метров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, тление торфяника возникло на прошлой неделе. С тех пор общая площадь очагов сократилась.