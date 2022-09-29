Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. На Камчатке мобилизованные для участия в спецоперации в защиту Донбасса, которые проходят слаживание на полигоне Радыгино, говорят о боевом настрое, готовности защищать Родину.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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«Я думал, что за десять лет многое забыл, в том числе, как пользоваться оружием, но руки и пальцы помнят, всё замечательно. С боевым настроем и слаженной командой идем бить врага от нашего дома, от дома наших друзей, соседей и братьев», — цитирует военнослужащего Тихона пресс-служба правительства Камчатки.

Мобилизованный Савелий рассказал, что не стал дожидаться повестки и сам пришел в военкомат.

«И я вступил в ряды», — сказал военнослужащий.

Боец Тихон также сам пришел в военкомат, так как у него временно не было прописки и парень переживал, что его не найдут.

«Сообщил жене, отдал машину, приехал. Как отреагировала семья? Сначала слёзы, потом я объяснил, что Родина зовёт, пора в путь», — сказал Тихон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области военнослужащих, мобилизованных из запаса, отправили на полигоны для учебной подготовки перед участием в спецоперации в защиту Донбасса. Призывников провожали торжественно.