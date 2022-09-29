Шицзячжуан, Китай, , 07:05 — REGNUM Комитет по безопасности труда Госсовета КНР выпустил уведомление с просьбой к провинции Хэбэй провести расследование аварии на железном руднике, затопленном в начале этого месяца, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 28 сентября газета China Daily.

Рудник Ugold.ru

Согласно предварительному расследованию, четырнадцать человек погибли и один пропал без вести после того, как 2 сентября был затоплен железный рудник Таошуюй в уезде Цяньси города Таншань провинции Хэбэй, говорится в уведомлении. Также было выявлено ложное донесение.

Комитет потребовал от Хэбэя провести расследование, включая причину и обстоятельства аварии, а также обстоятельства появления ложного донесение. Он также потребовал от провинции предложить решение по ликвидации последствий аварии. Перед закрытием дела отчет будет представлен общественности Хэбэя после рассмотрения комитетом.