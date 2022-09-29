Курган, , 07:04 — REGNUM В Каргаполье Курганской области среди мобилизованных оказались люди с военным и боевым опытом, а также ранее служившие по контракту. Об этом сообщает местная газета «Сельская новь».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Братья Эдуард и Станислав, которые занимаются ремонтом техники, отправились на сборный пункт в полной экипировке. Рюкзаки, спальные мешки, тёплые вещи, медикаменты, продукты на первые сутки. Оба служили в ракетных войсках стратегического назначения в Архангельской области.

Другой мобилизованный, Александр, ранее служивший по контракту на границах с Казахстаном и Грузией, сам позвонил в военкомат, спрашивал, почему его нет в списках призывников.

«В тыл, говорят. Всё зависит от звания и должности. Форму купил, что не нашёл в Кургане, докупил в Тюмени в военторге», — отметил опытный военный.

Среди мобилизованных каргапольцев оказался и руководитель большого предприятия Александр.

«Пришла повестка. Распределил обязанности на заместителей предприятия. За плечами опыт службы. Таджикистан. Военная разведка», — отметил бизнесмен.

Руководитель бюджетного учреждения Владимир является офицером запаса. Он спокойно сменил кресло чиновника на воинские будни.

Мобилизованный каргаполец Михаил уже воевал в Чечне и Дагестане. Другой его земляк, Владимир, служил в Чечне.

«Ребята, с вами мы — ваши земляки! Удачи вам в выполнении всех поставленных задач и скорейшего возвращения. Ждём вас!», — напутствуют жители курганского Каргаполья защитников Родины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября 2022 года.

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