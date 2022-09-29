Майами, США, 29 сентября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Запуск космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной, которая в составе международного экипажа должна отправиться на Международную космическую станцию (МКС), из-за урагана «Иэн» был повторно перенесён, теперь на 5 октября. Об этом 28 сентября сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Official SpaceX Photos Пилотируемый космический корабль Dragon

Старт Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) первоначально был запланирован на 3 октября. В связи перемещающимся по штату Флорида урагану «Иэн» запуск теперь планируется осуществить «не ранее полдня среды, 5 октября». В качестве резервных дат для старта указывается 7 октября. Специалисты также изучают альтернативные даты запуска — 6, 8 или 9 октября.

Напомним, 8 сентября Анна Кикина направилась в Соединённые Штаты для предстартовой подготовки к полёту на корабле Crew Dragon. Вместе с ней на МКС должны вылететь астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск Crew Dragon, который должен доставить на МКС международный экипаж с российским космонавтом Анной Кикиной, из-за приближающегося к американскому штату Флорида тропического урагана «Иэн» был перенесён на 4 октября.