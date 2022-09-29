Чебоксары, 29 сентября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют детали происшествия на федеральной трассе М-7 «Волга» в Цивильском районе, где в аварии с участием семи машин пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 28 сентября около 18:00 на 682 км трассы М-7 возле деревни Синьял-Котяки Цивильского района. Полиция предварительно установила, что столкнулись три фуры, автомобили марок «ГАЗ», «Газель» и две легковушки.

По информации ведомства, в результате происшествия пострадали три человека. Данные о пострадавших и детали происшествия уточняются.

Напомним, что ранее крупная авария произошла 21 сентября в Чебоксарах: на Сугутском мосту в результате аварии с участием маршрутного автобуса пострадали два человека.

Подробнее: На мосту в Чебоксарах столкнулись фура и маршрутка

Как сообщало ИА REGNUM , 5 сентября на федеральной трассе М-7 столкнулись четыре транспортных средства: один из автомобилей загорелся, водитель погиб.

Подробнее: На федеральной трассе в Чувашии столкнулись три фуры и легковушка