Екатеринбург, 29 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернёт деньги за авиабилеты мобилизованным пассажирам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе перевозчика.

Igor Dvurekov «Уральские авиалинии»

Такая возможность распространяется только на билеты, купленные до начала частичной мобилизации. Чтобы вернуть деньги мобилизованному необходимо обратится по месту приобретения билета и предьявить повестку или мобилизационное предписание. Вернуть деньги также может другой человек при наличии доверенности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.