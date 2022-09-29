Москва, 29 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Решения по уступке прав требования к долгам других государств сможет принимать с 2023 года правительство России. Об этом 29 сентября сообщает РБК.

Долги

Уточняется, что в материалах к проекту федерального бюджета указано, что долги иностранных государств могут быть выкуплены неподсанкционными лицами. В условиях санкционных ограничений власти России захотели закрепить в федеральном бюджете новый механизм, обеспечивающий поступление по долгам иностранных государства в обход санкций.

С этой целью в бюджет было предложено добавить пункт «Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям Российской Федерации к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам».

Предполагается, что долги других стран либо юрлиц перед Россией могут быть переуступлены Москвой структурам в странах-должниках. При этом в случае продажи долгов расчёты будут вестись не в попавших под санкции долларах и евро, а в той валюте, которая не может быть заблокирована из-за санкций.