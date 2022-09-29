Пекин, 29 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Визит бывшего госсекретаря США Майка Помпео на Тайвань на этой неделе, ставший его вторым визитом на остров в этом году, был направлен на личную политическую выгоду, сообщает 29 сентября газета China Daily.

禁书 网 Майк Помпео

Помпео прибыл на Тайвань 26 сентября вечером после предыдущей поездки в марте. На следующий день он посетил бизнес-форум в Гаосюне и, выступая с речью, заявил, что остров является «независимой страной». Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила на пресс-конференции в Пекине 28 сентября, что «все знают, что за человек Помпео».

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь также осудил этот визит на пресс-конференции, заявив, что Помпео — «бывший политик, авторитет которого давно обанкротился».

«Он устроил эти трюки ради личной политической выгоды. Его расчеты не оправдаются», — сказал он.

Чжу осудил власти правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня за то, что они неоднократно подстрекали бывшего политика посетить Тайвань и использовали все уловки, чтобы ввести общественность в заблуждение.

«Сколько с трудом заработанных денег тайваньского народа было потрачено властями ДПП? Нужно дать объяснение людям», — сказала она.

На просьбу прокомментировать замечания, сделанные членом Госсовета КНР и министром иностранных дел Ван И во время выступления в Азиатском обществе в Нью-Йорке на прошлой неделе, в которых говорилось о «независимости Тайваня» как о крайне разрушительном «носороге», атакующем нас, который должен быть решительно остановлен, Чжу сказала, что сепаратистские силы представляют серьезную угрозу миру по обе стороны Тайваньского пролива.

Власти ДПП совместно с внешними силами постоянно устраивают провокации, стремясь к независимости, подрывая с трудом завоеванное мирное развитие отношений между двумя сторонами и пытаясь изменить тот факт, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю, сказала она.