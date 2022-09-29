Владивосток, , 07:07 — REGNUM В Приморье открыли 34 центра поддержки военнослужащих — участников СВО и семей мобилизованных — они работают во всех муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Плакат в поддержку спецоперации Денис Абрамов © ИА REGNUM

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«Вопросы решаются самые разные. К примеру, речь может идти об оказании мер социальной поддержки, трудоустройстве, устройстве детей в сады и школы, спортивные кружки и секции, оказании психологической и консультативной, правовой помощи. Сейчас такое время, что чужих проблем не бывает. Только сплотившись, мы можем выстоять и дать достойный отпор врагу», — сказал директор департамента внутренней политики Приморья Захар Овчинников.

Работает круглосуточно и горячая линия по номеру «122».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье один из владельцев автосервиса заявил, что будет бесплатно ремонтировать машины семьям участников спецоперации в защиту Донбасса.