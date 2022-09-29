Берёзовский, Свердловская область, , 06:57 — REGNUM Житель Берёзовского Свердловской области предстанет перед судом за убийство двоих человек. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в апреле пьяный гражданин 1969 года рождения поссорился со своими собутыльниками. А затем до смерти забил их битой. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину лишь частично. Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что он сам сообщил сторожу сада о произошедшем, а тот уже вызвал полицейских. Участковый уполномоченный задокументировал этот криминальный эпизод и затем направил собранные материалы в Следственный комитет.