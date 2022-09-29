Берёзовский, Свердловская область, 29 сентября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Житель Берёзовского Свердловской области предстанет перед судом за убийство двоих человек. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в апреле пьяный гражданин 1969 года рождения поссорился со своими собутыльниками. А затем до смерти забил их битой. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину лишь частично. Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что он сам сообщил сторожу сада о произошедшем, а тот уже вызвал полицейских. Участковый уполномоченный задокументировал этот криминальный эпизод и затем направил собранные материалы в Следственный комитет.