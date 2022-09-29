Пекин, 29 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Бывшему заместителю секретаря провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Цзянсу Чжан Цзинхуа, предъявлено обвинение в получении взяток, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Scmp.com Юань

Национальная надзорная комиссия завершила свое расследование дела Чжана. После назначения Верховной народной прокуратуры, городская народная прокуратура Уханя в провинции Хубэй в центральном Китае рассмотрела дело и возбудила против Чжана государственное преследование в Народном суде промежуточной инстанции Уханя.

Согласно обвинительному заключению, Чжан воспользовался своим прежним положением, чтобы получить выгоду для других, и незаконно принял взамен крупную сумму денег и ценностей. Прокуроры проинформировали подсудимого о его судебных правах, допросили его и выслушали мнения адвоката защиты.