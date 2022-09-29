Белово, Кемеровская область, 29 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Нужно поддерживать тех, кто идёт сегодня защищать Родину. Такое мнение высказала супруга мобилизованного из кузбасского города Белово Любовь Полыгалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Когда началась спецоперация на [территории бывш. УССР], муж мне сказал, что хотел бы идти на помощь. Но как все женщины, я думаю, я была сначала на панике. Я была в шоке. Но потом после разговоров, когда он мне начал объяснять для чего это нужно, почему, я его поняла и естественно поддерживаю. Ему важно было показать пример своим сыновьям, что нужно не бояться, нужно идти на помощь, на поддержку, — рассказала она. — Дамы, почему вы плачете? Вы плачете, как будто вы уже прощаетесь со своими мужьями. Нужно наоборот их поддерживать, вдохновлять, верить в них. Я в своего мужа верю. Я его поддерживаю. И никаких слёз лить не надо. Они вернутся. Всё будет хорошо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам председателя правления Кемеровской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Игоря Кошелева, сегодня лучшие сыны России взяли в руки оружие, чтобы завершить то, что не доделали их отцы и деды.

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