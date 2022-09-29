Вашингтон, 29 сентября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. США рассматривали вопрос об усилении эмбарго на поставки оружия вооруженным силам Мьянмы, заявил координатора Вашингтона по санкциям в Госдепартаменте США Джеймс О’Брайен на слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

15 августа агентство Associаted Press сообщало, что американские власти активизировали обсуждение законопроекта о новых санкциях против Мьянмы после того, как в этой азиатской стране казнили четырех активистов.

В числе ограничений, прописанных в документе, предусматривается введение рестикций против мьянмской государственной нефтегазовой компании MOGE, которая является одним из основных источников пополнения казны республики.

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