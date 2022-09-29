Хабаровск, , 06:51 — REGNUM В аэропорту Хабаровска 28 сентября представитель МИД РФ в регионе Павел Силаев и сотрудники городской мэрии встретили нового Генконсула КНР. Российская сторона выразила готовность оказывать ему помощь и поддержку, способствовать достижению новых результатов в развитии регионального сотрудничества между приграничными регионами двух стран, сообщили в администрации города.

Сотрудничество КНР и России minsvyaz.ru

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Дипломат Цзян Сяоян выразил готовность реализовывать вместе с коллегами из РФ достигнутых между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным договорённостей, постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество Китая с российскими регионами, которые входят в консульский округ, осуществляя вклад в развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства в новую эпоху.

Генконсул ранее занимал должность начальника отдела политической информации в Посольстве КНР в РФ. Кроме того, в 2021 году он был назначен советником-посланником Департамента Европы и Азии МИД Китая. Предыдущий Генконсул Китая в Хабаровске Цуй Гоцзе завершил свои полномочия на этом посту в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, экономические связи России и Китая будут укрепляться с большей скоростью, поскольку Запад «занимает позицию диктатора», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.