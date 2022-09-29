Гуанчжоу, Китай, , 06:47 — REGNUM Подводный тоннель, соединяющий северную и южную сторону гавани города Шаньтоу провинции Гуандун на юге Китая, открылся для движения автомобилей, что значительно сократило время в пути, сообщает 29 сентября газета China Daily.

Гуанчжоу - административный центр провинции Гуандун jo.sau

Строительство тоннеля протяженностью 6,68 км началось в 2015 году и обошлось в 5,7 млрд юаней ($790 млн). Инженерам проекта пришлось преодолеть значительные трудности, стоящие перед строительством тоннеля, такие как прохождение через различные составы горных пород и расположение в районе, где исторически регистрировались сильные землетрясения.

«При строительстве морского тоннеля были достигнуты технологические прорывы», — сказал главный инженер компании Shantou Su’ai Tunnel Construction Investment and Development Ши Цюй .

Чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха в тоннеле, ветряные башни на его северной и южной сторонах в равной мере нагнетают воздух и выпускают выхлопные газы.

«Ветряные башни вместе с 24 струйными вентиляторами, установленными внутри тоннеля, создают систему дыхания», — сказал Ши.

До открытия тоннеля водителям приходилось пользоваться одним из двух мостов через море, чтобы добраться из одной части города в другую через гавань, что занимало в среднем 40 минут. Тоннель сокращает время в пути до 10 минут.

«Самое интересное, что время, необходимое для пересечения гавани Шаньтоу, значительно сократилось. Открытие морского тоннеля поможет стимулировать городское развитие на южной стороне гавани», — сказал директор местного банка Пань Яньянь .

В последние годы район Хаоцзян на южной окраине гавани стал популярным местом отдыха во время праздников и каникул.