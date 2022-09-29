Горно-Алтайск, 29 сентября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске и девяти районах начался отопительный сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Josh Wedin Батарея отопления

Раньше всех тепло получили жители Шебалинского района, где отопление начали подавать с 13 сентября, позже всех — Горно-Алтайска, Чемальского и Усть-Коксинского районов — с 26 сентября.

К настоящему времени отопительный сезон не открыт только в Чойском районе. Отмечается, что местные власти примут решение о старте при снижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти суток.

«В настоящее время в муниципальном образовании отопление подано в социально значимые объекты, включая школы, детские сады, медучреждения. На территориях, где отопительный сезон уже стартовал, осуществляется запуск теплоснабжения в многоквартирных домах», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 сентября в Горно-Алтайске и ряде районов выпал снег. В ближайшие дни синоптики обещают прохладную погоду: ночью минусовые температуры, а днём около 4 градусов тепла.