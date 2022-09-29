Кемерово, , 06:39 — REGNUM Сегодня лучшие сыны России взяли в руки оружие, чтобы завершить то, что не доделали их отцы и деды. Такое мнение высказал председатель правления Кемеровской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Кошелев.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ветераны войны в Афганистане, двух чеченских войн пошли добровольцами. Объявлена частичная мобилизация. Мы понимаем, что фронт 1200 километров, нужно огромное количество наших боевых братьев, чтобы его сдерживать, — подчеркнул Кошелев. — Частичная мобилизация — единственно правильное решение. Если бы президент не принял это решение, нам было бы очень сложно воевать, мы знаем, что наёмники всего мира воюют на [территории бывш. УССР]. Поэтому сегодня важно лучшим сынам Отечества взять в руки оружие для того, чтобы наша страна осталась независимой».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе принято решение обеспечить всех мобилизованных тёплой одеждой. Составлен перечень вещей, но при необходимости он может расширяться.

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