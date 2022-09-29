Тегеран, 29 сентября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Иран хотел бы заключить соглашение с «АвтоВАЗом» для совместного производства автомобилей, заявил глава иранской ассоциации производства запчастей Наджафи Манеш.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — приводит его слова РИА Новости.

Манеш ответил утвердительно на вопрос, желает ли Тегеран заключить соглашение с российскими автопроизводителями. Он добавил, что впервые за долгую историю Иран и Россия сильно сблизились.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил о планах Исламской Республики развивать сотрудничество в сфере энергетики с Россией и Китаем. Он отметил, что Тегеран уже подписал меморандум о взаимопонимании с «Газпромом».