Хух-Хото, Китай, , 06:36 — REGNUM Бывший высокопоставленный партийный чиновник в зоне экономического и технологического развития в Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая Ли Цзяньпин, был приговорен к смертной казни за многочисленные преступления, сообщает 28 сентября газета China Daily.

Юань

Народный суд промежуточной инстанции аймака Хинган приговорил Ли, который когда-то был главой рабочего комитета Коммунистической партии Китая в указанной выше зоне, к смертной казни за коррупцию, с отсрочкой смертного приговора, пожизненному заключению за растрату и пятилетним тюремным сроком за потворство организованной преступности. В совокупности суд постановил приговорить Ли к смертной казни.

Суд лишил Ли его политических прав и конфисковал все его личные активы. Кроме того, проценты, полученные от его коррупции и растрат, были взысканы и возвращены в зону, в то время проценты, полученные от его взяточничества, также были переданы в государственную казну.

С 2016 по 2018 год Ли воспользовался своим должностным положением вместе с другими, чтобы незаконно присвоить более 1,44 млрд юаней ($199 млн) государственных средств, из которых, по данным суда, около 289 млн юаней он еще не получил.

С 2009 по 2014 год, когда Ли занимал пост председателя компании Chunhua Water Group в Хух-Хото и партийного руководителя рабочего комитета КПК зоны, он предлагал другим помощь в проведении тендеров на проектные контракты и получил взамен более 577 млн юаней, говорится в сообщении.

В период с 2006 по 2016 год Ли вместе с другими лицами присвоил более 1,05 млрд юаней государственных средств для личного пользования, из которых 404 млн юаней еще не были возвращены, когда он был помещен под следствие, говорится в сообщении. Более того, Ли долгое время работал с Чжао Вэньюанем, осужденным членом банды, и позволял Чжао и его бандитам осуществлять незаконную деятельность в проектах сноса зданий, приобретения земли и организации работы, добавлено в нем.

Выяснилось, что часть денег была спущена Ли на азартные игры и переведена за границу, а часть государственных средств, которые он присвоил, не была возвращена. 62-летний Ли, уроженец провинции Хэбэй, начал свою карьеру в 1982 году и вступил в партию в 1985 году. Он занимал несколько должностей в Хух-Хото, в том числе был главой водного управления и председателем Chunhua Water Group.

В 2011 году он стал партийным руководителем рабочего комитета КПК зоны, а в сентябре 2018 года был помещен под следствие по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона. В августе 2019 года он был исключен из партии и отстранен от должности.