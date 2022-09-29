Иркутск, 29 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение Иркутской области «Центр комплексного обеспечения губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области» отменило определение поставщика по тендеру, в рамках которого планировалось приобрести четыре автомобиля общей стоимостью 10 615 600 рублей. О причинах отмены не сообщалось, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Определить победителя тендера должны были 10 октября 2022 года. Финансировать закупку, лоты которой должны были быть поставлены за 64 календарных дней, планировалось средствами областного бюджета.

В документации речь шла об автомобилях Kia Cerato или эквивалентах не ранее 2021 года выпуска.

Напомним, ранее стало известно, что минфин Дагестана пытается с третьей попытки приобрести для своих нужд легковой автомобиль за 3,4 млн рублей. Речь идёт о пятиместном седане не ранее 2021 года выпуска. Торги в стадии приёма заявок.