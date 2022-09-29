Шанхай, Китай, , 06:30 — REGNUM Новый Пудунский филиал Шанхайской библиотеки отпраздновал свое официальное открытие серией выставок и мероприятий, сообщает 28 сентября газета China Daily.

Шанхай Jfr9.com

По словам замдиректора Шанхайской библиотеки Сюй Цяна, с новым зданием площадью 115 000 кв метров крупнейшая библиотека Китая стремится превратиться в интеллектуальную платформу общественного обслуживания, которая удовлетворяет потребности людей в чтении и информации в новую цифровую эпоху.

Шанхайская библиотека располагает огромной коллекцией из более чем 57 млн книг и документов, среди которых древние китайские книги, вырезки из исторических реликвий и рукописи писателей и ученых. Открытие филиала в Пудуне позволяет библиотеке представить некоторые из самых ценных предметов для всеобщего обозрения на выставке «Избранные редкие книги Шанхайской библиотеки» на седьмом этаже.

Также открылась выставка рукописей, исторических документов и личных вещей, принадлежавших современному китайскому писателю и драматургу Ся Яню (1900-1995).