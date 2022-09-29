Москва, , 06:35 — REGNUM Воссоединение с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершит боевые действия на этих территориях и страдания людей. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал представитель Амурской области в Совете Федерации Артём Шейкин.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Считаю, что освобожденные территории давно, ещё восемь лет назад, начали свой путь домой — в Россию. Сейчас граждане подтвердили свой выбор на легитимных референдумах», — отметил он.

Сенатор пояснил, что теперь Совету Федерации предстоит большая работа по принятию новых законов и переводу новых субъектов в правовое поле Российской Федерации.

«Будем делать всё, чтобы жители освобожденных территорий реально чувствовали — они вместе с Россией, они защищены Россией. Победа будет за нами!» — написал Артём Шейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчетов 100% голосов в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, в ДНР — 99,23%.