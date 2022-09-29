Майами, США, 29 сентября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В американском штате Флорида из-за урагана «Иэн» без электроэнергии остались более двух миллионов человек. Это следует из данных сайта Poweroutage.com, мониторящего работу сетевых компаний в Северной Америке.

Jody McIntyre Без света

Ранее сообщалось, что во Флориде без света остались немногим более одного миллиона человек. Всего в штате проживают порядка 11 млн граждан.

Напомним, президент США Джо Байден 24 сентября в связи с приближением тропического шторма «Иэн» объявил во Флориде чрезвычайную ситуацию и распорядился предоставить властям штата федеральную помощь. Позднее стало известно о звонке президента мэрам нескольких оказавшихся во власти стихии городов с обещаниями полной поддержки со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, прокатившийся по территории американского штата «Флорида» ураган «Иэн» ослабел с четвёртой до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. При прохождении западной части Кубы «Иэн» усиливался до максимальной, пятой категории.

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