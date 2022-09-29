Вашингтон, 29 сентября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Ураган «Иэн», который обрушился на побережье американского штата Флорида, привел к отмене в США 1935 авиарейсов, назначенных на 28 сентября, сообщается на сайте Flightaware.

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Ураган вызывал серьезные сбои в воздушном сообщении, особенно на юго-востоке США, а штат Флорида — является основной частью авиационной системы страны.

Также были отменены 738 рейсов, запланированных на 29 сентября. Это произошло после того, как во Флориде приостановили свою работу аэропорты таких городов как Тампа, Орландо, Сарасота-Брадентон, Мельбурн, Дейтона-Бич, Неаполь, Санкт-Петербург. Всего в США с 27 сентября было отменено более 5000 авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США объявил, что «Иэн» ослаб с четвертой до третьей категории.