Пекин, , 06:23 — REGNUM В последние годы в Китае наблюдается заметное восстановление экологии с тех пор, как в 2018 году по всей стране был опробован механизм компенсации экологического ущерба, сообщили власти, передает 28 сентября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая, по состоянию на конец 2021 года в Китае было рассмотрено в общей сложности 11 300 дел о возмещении экологического ущерба. По данным министерства, в этих делах было задействовано более 11,7 млрд юаней ($1,64 млрд) в качестве штрафной компенсации за экологический ущерб.

По данным министерства, в конце 2021 года местные органы власти сообщили о восстановлении 2,14 млн кв. метров сельхозугодий, 369 млн кубометров поверхностных вод и 1,67 млн кубометров подземных вод, среди других достижений в области восстановления.