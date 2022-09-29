Новосибирск, , 06:21 — REGNUM Злоумышленник, подозреваемый в попытке поджога здания военкомата, был задержан в Новосибирске. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба администрации Новосибирской области в своём телеграм-канале.

Пожар LoggaWiggler

Уточняется, что злоумышленник бросил две бутылки с зажигательной смесью в окна здания военкомата, чем спровоцировал пожар площадью около 0,5 кв. метров.

Возгорание было оперативно ликвидировано, имущество военкомата и помещения не пострадали. Подозреваемый был оперативно задержан, в данный момент его опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщала, что в городе Ломоносове (входит в состав Санкт-Петербурга),судом был арестован обвиняемый в поджоге военкомата.

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