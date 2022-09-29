Пекин, , 06:20 — REGNUM Китай добавил 158 новых профессий в свой список признанных профессий с 2015 года, сообщило в среду Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, передает 28 сентября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным министерства, с увеличением общее число профессий в недавно пересмотренном списке страны составляет 1639. В пересмотренном списке указаны 97 профессий, связанных с цифровыми секторами. В нем также представлены профессии из развивающихся отраслей страны, таких как криптографическая инженерия, управление выбросами углерода и финансовые технологии.

Министерство сообщило, что были предприняты усилия по разработке национальных стандартов для новых профессий и запуску курсов профессиональной подготовки для развития большего числа талантов. Цифровая экономика в Китае процветает, и по состоянию на конец 2021 года объем ее рынка достиг 45,5 трлн юаней (около $6,4 трлн).