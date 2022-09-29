Вашингтон, 29 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Россия настаивает на необходимости проведения расследования по «беспрецедентным атакам» на российские газопроводы «Северный поток». Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в США.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Выход газа на поверхность из разрушенного газопровода «Северный поток»

В посольстве отметили, что в Конгрессе США уже пытаются возложить на Россию вину за инциденты на трубопроводах.

«Наверное, с высоты Капитолийского холма видней. Но в таком случае там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне», — отметили в дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что незадолго до инцидентов на трубопроводах в районе их расположения наблюдались полеты вертолетов и дронов США, а также тренировки американских военно-морских сил. Также они напомнили об обещаниях главы Белого дома Джо Байдена покончить с проектом «Северный поток — 2». В связи с этим дипломаты не исключают, что США могут быть виновны в атаках на трубопроводы, так как Вашингтон не способен предложить Европе выгодную альтернативу российскому газу.

«Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы», — добавили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что Россия уже инициировала созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.