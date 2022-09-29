Кызыл, 29 сентября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Туве создано агентство по туризму, которое будет заниматься вопросами развития туристической отрасли в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Подготовительная работа шла несколько месяцев, в новое ведомство подбирались опытные и грамотные кадры. По мнению руководителей региона, с созданием агентства работа по формированию местного бренда, турпродуктов и в целом туристической привлекательности региона выйдет на качественно новый уровень.

«Руководителем Агентства назначен Ай-Хан Догур-оол — молодой инициативный специалист, хорошо зарекомендовавший себя на должности председателя администрации Кызылского района», — отметили в правительстве.

Руководителю агентства 33 года, в 2014 году он закончил экономический факультет Тувинского государственного университета по специальности «Менеджмент», три года отработал замдиректора Агентства по внешнеэкономическим связям республики, а с 2020 года руководил Кызылским районом.