Норильск, Красноярский край, , 06:04 — REGNUM Попытку перевезти более 130 тонн отходов нефтепродуктов, которые образовались после ликвидации разлива нефти в Норильске в 2020 году, пресекли на севере Красноярского края. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Последствия разлива топлива в Норильске Morspas.com

«В акватории Дудинского морского порта выявлен факт погрузки с причального сооружения на баржу для дальнейшей перевозки в Красноярск 11 контейнеров с отходами 4-го класса опасности массой более 130 тонн, образованными при ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске в мае 2020 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что у компании, в чьём ведении находится судно, нет лицензии на перевозку особо опасных грузов. Кроме того, погрузка осуществлялась с нарушениями. Груз был отстранён от транспортировки водным путём, руководителю общества, эксплуатирующего судно, было внесено представление, которое будет рассмотрено безотлагательно.

Напомним, авария с разливом 21 тысячи тонн топлива произошла в 2020 году на ТЭЦ-3. По данным Ростехнадзора, причиной разлива нефтепродуктов стали недостатки проектирования и строительного производства и недостаточный контроль за эксплуатацией сооружений.

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