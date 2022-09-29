Томск, , 06:04 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет местный житель по обвинению в контрабанде стратегически важных ресурсов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Лесоматериал Mzdom.ru

По данным следствия, в августе 2020 года и феврале 2021-го обвиняемый заключил фиктивные договоры о покупке древесины у официальных производителей для незаконного вывоза лесоматериалов, закупленного у неустановленных лиц.

«Используя подложные документы, мужчина осуществил контрабанду около 1 тыс. кубометров древесины стоимостью свыше 13 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Преступление было выявлено сотрудниками областного управления ФСБ. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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