Якутск, 29 сентября 2022, 06:11 — REGNUM Первая партия дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей Якутии была доставлена во Владивосток, где сейчас находятся резервисты. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.
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«Наши ребята во Владивостоке получили комплекты — это коврики, спальные мешки, перчатки, аптечки и другие необходимые для удобства вещи», — рассказал он.
Глава Якутии опубликовал видео, на котором резервисты скандируют: «Россия! Ура! УруйАйхал (слава Родине — прим. ИА REGNUM)».
Как сообщало ИА REGNUM, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса резервистов из Еврейской автономной области обеспечат спальными мешками. Первая партия экипировки уже доставлена в регион.