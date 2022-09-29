Якутск, 29 сентября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Первая партия дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей Якутии была доставлена во Владивосток, где сейчас находятся резервисты. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Наши ребята во Владивостоке получили комплекты — это коврики, спальные мешки, перчатки, аптечки и другие необходимые для удобства вещи», — рассказал он.

Глава Якутии опубликовал видео, на котором резервисты скандируют: «Россия! Ура! УруйАйхал (слава Родине — прим. ИА REGNUM)».

Как сообщало ИА REGNUM, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса резервистов из Еврейской автономной области обеспечат спальными мешками. Первая партия экипировки уже доставлена в регион.