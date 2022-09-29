Москва, 29 сентября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. По итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях люди сделали свой выбор — жить в радикал-националистическом государстве, подвергаясь постоянному террору и обстрелам, или в многонациональной России, где все народы имеют равные права и развиваются вместе. Считает член Совета Федерации от Сахалина, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

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«Запад напрасно впал в истерику по поводу результатов проведенных референдумов. Прежде всего надо вспомнить 2014 год, танцы на площади про «гиляку», запреты на русский язык и всё русское — от истории до памятников. Корни беды в политике киевского режима — именно там.

Невыполнение взятых на себя обязательств по Минскому документу 2015 года, постоянный террор и обстрелы юго-востока для живущих там людей обозначили невозможность безоблачной жизни в радикал-националистическом государстве. А ведь именно его в XXI веке усиленно отстраивал Киев при поощрении международных кураторов.

Альтернатива стала очевидной — многонациональная Россия, где все народы имеют равные права и развиваются вместе. Словом, Киев провалил построение современного правового государства, вместо этого став площадкой для жесткого геополитического столкновения. Вот это получилось. На беду самой бывш. УССР, да и всем соседям. Увы, но таковы выводы!», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — всех четырёх регионов, где прошли референдумы о воссоединении с Россией — прибыло в Москву 28 сентября.