Лима, 29 сентября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль с пассажирами на борту вылетел с дороги и сорвался в ущелье в регионе Куско на юге Перу, сообщает агентство Andina.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его данным, дорожная авария произошла на дороге в провинции Калька. По предварительной версии, в грузовике находились десятки людей, которые ехали на мероприятие в рамках избирательной кампании перед региональными выборами, намеченными на 2 октября. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 33 получили травмы различной степени тяжести. Для эвакуации раненых привлекли силы национальной полиции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября грузовик столкнулся с автобусом в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. В результате дорожной аварии погибли не менее восьми человек. Еще 14 получили травмы различной степени тяжести.