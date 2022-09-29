Тбилиси, , 13:34 — REGNUM В грузинской столице состоялся митинг, участники которого возмущались визитом белорусского президента Александра Лукашенко в Абхазию, сообщает 28 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Аслан Бжания и Александр Лукашенко President.gov.by

Организатором акции, которая прошла у здания посольства Белоруссии в Тбилиси, выступила оппозиционная партия «Гирчи — больше свободы».

Митингующие держали транспаранты «Абхазия — это Грузия!» и требовали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. К посольству были подтянуты значительные силы патрульной полиции.

Напомним, что 28 сентября Лукашенко прибыл в Абхазию, где провёл встречу с президентом Асланом Бжанией. Визит Лукашенко вызвал резкую реакцию в Тбилиси. Белорусский посол в Грузии был вызван в МИД, ему был заявлен решительный протест.