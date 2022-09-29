Екатеринбург, 29 сентября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Операторы горячей линии по вопросам частичной мобилизации обработали более 15,6 тыс. звонков свердловчан. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Звонки принимают 97 операторов. В среднем на линию поступает 4,5 тыс. звонков в сутки. Чаще всего свердловчан интересует возрастные рамки мобилизованных и ограничения по здоровью. Люди также обращаются по вопросам прохождения медицинской комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что в Центральном военном округе ошибочно мобилизовали не более 200 человек.