Флорида, США, 29 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Прокатившийся по территории американского штата «Флорида» ураган «Иэн» ослабел с четвёртой до третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом 28 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

U.S. Air Force Ураган

По данным метеорологов, к настоящему моменту скорость ветра в пределах урагана при порывах не превышает 51 м/с, в то время как ранее она достигала 70 м/с, что соответствовало четвёртой категории из пяти. Отмечается, что сейчас «Иэн» перемещается в северо-восточном направлении со скоростью, не превышающей 13 км/ч.

Напомним, президент США Джо Байден 24 сентября в связи с приближением тропического шторма «Иэн» объявил во Флориде чрезвычайную ситуацию и распорядился предоставить властям штата федеральную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Флориды Рон Десантис ранее заявил, что ураган «Иэн», который обрушился на регион, создал «крайне опасную ситуацию».

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