Москва, , 13:15 — REGNUM Решение тактических и стратегических задач России в СВО будет означать конец монополии США и их союзников на создание и поддержание правил, которые они расписали для мира. Об этом 29 сентября ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности Туркестана на условиях анонимности.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, основная цель СВО — обеспечить безопасность России и «ликвидировать откровенно враждебный режим в Киеве». Ведь если это не сделать сейчас — придется делать позже, но «уже с бОльшими потерями».

«Также успех действий России должен охладить горячие головы на Западе, считающие, что Россию, равно как и ряд других стран, можно считать страной второго сорта. Это задача стратегическая, затрагивающая интересы сильнейших стран мира. Успех России, достигнутый невзирая на сопротивление Запада, будет означать прекращение монопольного права США и их союзников на создание и поддержание «правил игры», — отметил он.

Собеседник, сообщил, что задача на освобожденных территориях — «сделать так, чтобы в областях, воссоединившихся с Россией, жизнь людей была заметно лучше, сытнее и безопаснее, чем на той, которая пока остается под контролем киевского режима».

«Чтобы достигнуть этого, потребуются не только значительные ресурсы и время, но и жесткие меры по отношению к тем, кто будет специально подрывать безопасность в Херсонской, Донецкой и Луганской областях», — сказал эксперт по безопасности.

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