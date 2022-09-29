Красноармейский район, Приморский край, , 05:53 — REGNUM В Приморье один из владельцев автосервиса заявил, что будет бесплатно ремонтировать машины семьям участников спецоперации в защиту Донбасса.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Обращение к приморцам опубликовано в региональных телеграм-каналах.

Житель Красноармейского района в селе Новопокровка Алексей Кутищев написал:

«Сегодняшние обстоятельства дают нам понять, что какая-то часть нашего, в первую очередь, мужского населения будет мобилизована. Сколько, когда и кто — никто не знает. Все мы можем по-разному относиться к СВО. Каждый из нас имеет право на своё мнение и точку зрения. Но я надеюсь, что все, кто сейчас прочтут эти слова имеют достаточное чувство сопереживания, чтобы представить себя на месте того человека, который мобилизован. Не все из них добровольно согласились идти служить по контракту. Ещё вчера они трудились и жили мирной жизнью. У них также, как и у всех нас, есть семьи. Хочется, чтобы все, кто оказались в этой ситуации, чувствовали поддержку. Поддержка всегда была сильной стороной нашего народа — это наша ценность, которую мы не можем потерять сейчас. Главная цель, чтобы уходя на фронт, человек был твёрдо уверен, что его семья не останется один на один со своими проблемами. Считаю, что семьям тех, кто ушел на фронт нужно оказать помощь не препираясь с государством, на это просто нет времени. Со своей стороны наша организация будет бесплатно оказывать услуги по ремонту автомобилей семьям ушедших на фронт».

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько ближайших недель на фронте будут для ВС России очень тяжёлыми, отметил 28 сентября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.