Горно-Алтайск, 29 сентября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай утром 29 сентября выпал первый снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Снег в Горно-Алтайске

Местные жители в соцсетях выкладывают фотографии заснеженных улиц и склонов окрестных гор. По словам пользователей, снегом накрыло также ряд районов республики.

«В конце сентября в Республику Алтай решила наведаться зима: регион засыпал первый снег. В ближайшие дни синоптики обещают достаточно прохладную погоду: ночью минусовые температуры, а днём около +4°С», — добавили в региональном правительстве.