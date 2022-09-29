Бразилиа, , 05:43 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате обрушения моста с автомобилями произошло в бразильском штате Амазонас. Об этом 28 сентября сообщает новостной портал G1.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Трагедия произошла утром, на 25-м километре федеральной автотрассы BR-319 в Карейро, в 102 км от города Манауса. В момент обрушения на мосту Куруса находились около 12 автомобилей, в том числе пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.

В результате обрушения моста погибли как минимум три человека, двое мужчин и женщина. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из воды 14 человек, все пострадавшие госпитализированы. Ещё 19 человек числятся пропавшими без вести.

На месте обрушения моста работают сотрудники экстренных служб, полиция и водолазы. Отмечается, что глубина реки под мостом составляет до 20 метров. Обстоятельства трагедии устанавливаются, по предварительным данным, мост был признан аварийным, грузовым автомобилям проезд по нему был запрещён.

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