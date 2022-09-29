Магадан, , 05:35 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов провёл прямой эфир, в ходе которого ответил на актуальные вопросы по частичной мобилизации.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Первое. Призывники, по которым установлено, что получили повестки ошибочно — возвращаются обратно на Колыму.

Второе. Призванные студенты очной и очно-заочной формы приедут обратно в Магадан. Через министерство образования собрали справки из учебных заведений — отправили документы в военкомат.

Третье. Обращения о наличии заболевания у призывников. Министерство здравоохранения оказывает помощь в сборе медицинских выписок по каждому такому обращению. Далее документы уйдут в военкомат. А потом уже военная врачебная комиссия будет принимать решение, годен ли призывник к службе.

Дал поручение всем ускорить работу по анализу и ответам заявителям. До конца недели все обращения будут отработаны», — сообщил в своём телеграм-канале глава Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Челябинский губернатор Алексей Текслер поставил подчинённым задачу держать на контроле вопросы, касающиеся размещения мобилизованных из Челябинской области.