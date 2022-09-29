Благовещенск, 29 сентября 2022, 05:38 — REGNUM В Амурской области военнослужащих, мобилизованных из запаса, отправили на полигоны для учебной подготовки перед участием в спецоперации в защиту Донбасса. Призывников провожали торжественно, в том числе на аэродроме присутствовали глава региона Василий Орлов и временно исполняющий обязанности командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе областного правительства.
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Василий Орлов сказал, что гордится резервистами и всей Амурской областью. Он уверен, что Дальний Восток и Сибирь в очередной раз показали: когда наступает беда, жители этих территорий встают и защищают Россию в первых рядах.
Военнослужащих отправляли под гимн Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по десять тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка будут получать семьи участников спецоперации в защиту Донбасса. Кроме того, им будут компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ.