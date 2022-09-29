Екатеринбург, 29 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело пожилой свердловчанки, брошенной в квартире без воды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет

Бастрыкин поручил представить доклад о ситуации и принятых мерах по восстановлению прав пенсионерки на надлежащее жилье. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, ранее СМИ распространили информацию о том, что 85-летняя пенсионерка с инвалидностью одна живет в расселённом бараке Екатеринбурга без воды и электричества. После этого пенсионерку переселили, однако в новой квартире также отсутствует вода.